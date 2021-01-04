İzmir beşik gibi sallanıyor!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KDRAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 30 Ekim'de Ege Deniz'inde meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan 6.9'luk depremin ardından tutulan istatistiği açıkladı. Özener, 30 Ekim'den sonra bölgede 6 bin 310 artçı sarsıntı tespit edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Haluk Özener, "30 Ekim 2020 saat 14:51'de Ege Denizi'nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından, 31 Aralık 2020 saat 24:00 itibarıyla 6310 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 62 tanesi 4 ve daha büyük depremlerdir" diye konuştu.



HAZIRLIK PLANI DEVREDE

Öte yandan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD ile 'İl Afet Risk Azaltma Planı' protokolü imzalandığını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, "Doğal afet tehlikeleri ortaya konuluyor. Hangi ölçekte ne kadar tehlikeli, hangi paydaşların nelerden sorumlu olması gerektiği ortaya konuluyor. Planla hangi kurumlar, hangi eylemleri gerçekleştirecek, afet olmadan önce ne tür önlemler almamız gerekiyor anlaşılacak" dedi.



ILK ÜÇ SIRADA DEPREM, HEYELAN VE SEL VAR

İL Afet Risk Azaltma Planı'nın Türkiye ölçeğinde yürütülen bir plan olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "İllerdeki tüm belediyeler, tüm kurum ve kuruluşlar bu sistemin içinde yer alıyor. Plan sonrası, riskleri azaltacak eylemler ortaya konuluyor" dedi. İzmir'in öncelikli afet risklerini de açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir için tabii ki deprem, sonrasında heyelan ve sel şeklinde gidiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Devletin hedefi 2021 sonunda, 81 ilin tümünde, İl Afet Risk Azaltma Planları'nın tamamlanması. Yapılırken uygulama da başlıyor. Uygulamada 2023'e kadar, Türkiye olarak afete karşı dirençli bir toplum olma yolunda ilerlemiş olacağız" diye konuştu.



SANATÇILARDAN SÜRPRİZ MESAJ

ÜNLÜ sanatçılar, 30 Ekim'deki depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki vatandaşlara kendi çektikleri videolarla seslendi. Deprem nedeniyle tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten sanatçılar, ilçede yaşayan vatandaşlara sağlık ve huzur dolu yıllar diledi. Moğollar grubu kurucusu Cahit Berkay, Bayraklılılar için unutulmaz 'Al Yazmalım' türküsünü, Pinhani Grubu solisti Sinan Kaynakçı da, 'Dön Bak Dünyaya' şarkısını Bayraklı'ya armağan etti. Bayraklı Belediyesi'nin paylaştığı videolar, vatandaşın beğenisini kazandı.