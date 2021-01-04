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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 4 Ocak Pazartesi!

elektrik kesintisi 4 Ocak Pazartesi!

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 Ocak Pazartesi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 4 Ocak Pazartesi!

04.01.2021, 08:59

'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte 4 Ocak Pazartesi detayları...

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