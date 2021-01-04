İzmir elektrik kesintisi 4 Ocak Pazartesi!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte 4 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...