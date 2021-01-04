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Haberler İzmir Manisalılar güne sısle uyandı

Manisalılar güne sısle uyandı

Manisalılar güne sısle uyandı

4.1.2021

TÜM dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında yurt genelinde yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa'daki sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis altında uyandı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sisle birlikte yeni güne uyanan Manisa'da sokaklar boş kalırken marketlerin açılmasıyla birlikte yavaş yavaş hareketlilik başladı.

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