Menemen’de kura günü

Kurada CHP'li Deniz Karakurt veya AK Partili Aydın Pehlivan'dan biri başkanvekili seçilecek. Aksoy'un tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilli seçimi yapılmış, kurayı CHP'li Karakurt kazanmıştı. Bu seçimin ardından AK Parti kura seçiminin usule aykırı yapıldığını öne sürerek mahkemeye gitti. Bu sırada da İzmir Valiliği kura seçimin 4 Ocak'ta yapılmasına karar verdi. Bu arada kura çekimi öncesi CHP'nin twitterdan gelen hamlesine AK Parti'den kontra geldi. AK Partililer #CHPdeYolsuzlukBiteneKadar etiketiyle Menemen üzerinden CHP'ye yüklendi.