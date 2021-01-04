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Haberler İzmir “Sokağımızdaki çukur kapatılsın”

“Sokağımızdaki çukur kapatılsın”

“Sokağımızdaki çukur kapatılsın”

4.1.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Yeni Çamlık Mahallesi 4517 Sokak'taki asfalt yolda oluşan derin çukur, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yolda oluşan derin çukur yüzünden yayaların düşme tehlikesi getirdiğini, araçların da alt takımlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, "Yağmur yağdığında çukur zaman zaman suyla doluyor ve sürücü ve yayalar bazen çukuru fark edemeyebiliyor. Bu durum, tehlikeyi dada da artırıyor. Günlerdir burası böyle. Belediyenin en kısa sürede bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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