Tarihi çeşmenin suyu akıyor İZSU uzaktan bakıyor!

TİRE'DE, Osmanlı döneminin en nadide çeşmelerinden Kethuda Ahmet Efendi Çeşmesi'nin su kıtlığının yaşandığı son günlerde boşu boşuna akması, vatandaşı isyan ettirdi. Kuraklığın günümüzde ciddi boyutlara ulaştığını belirten Boduroğlu sokak sakinleri, "İZSU yetkililerini defalarca uyardık. Tarihi çeşmenin hattı şebeke suyuna bağlı. Sayacı bile var. İzmir genelinde su zaten çok pahalı. Üstelik akan suyun bedelini yine vatandaş ödüyor. Yetkililere, 'Bu çeşmeye bir musluk takın. Kullanmak isteyen ihtiyacını gördükten sonra musluğu kapatsın. Su, 24 saat boşu boşuna akmasın' dedik ama dinlemediler. Tasarruf yapmamız gerekirken, İZSU adeta 'Lale Devri'ni' yaşıyor" şeklinde konuştu.