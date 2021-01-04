  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Türkiye’nin ilk köpek parkı bakımsız kaldı

’nin ilk köpek parkı bakımsız kaldı

Türkiye’nin ilk köpek parkı bakımsız kaldı

4.1.2021

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türkiye'nin ilk köpek parkı olma özelliğini taşıyan köpek oyun alanının bakımsız hali, hayvanseverleri kızdırdı. Bu tür parklarda evcil köpeklerin tasmasız dolaşabildiğini ve sahibiyle oynayabildiğini belirten vatandaşlar, "Bakımsızlıktan köpek gezdirme alanına hayvanlarımızı sokamıyoruz. Belediye burayı artık bakıma alsın" dedi. Karşıyaka Belediyesi'nce Alaybey Mahallesi'nin bulunduğu sahildeki alana, yıllar önce hayvan severlerin köpeklerini tasmasız bir şekilde dolaştırabilmeleri için Türkiye'nin ilk köpek parklarından biri yapıldı. Ancak yıllar içerisinde kaderine terk edilen park bakımsız kaldı. Vatandaşlar, "Yurtdışındaki örnekler yemyeşil ve çok bakımlı. Yetkililer bir de buranın halini gelir görsün lütfen" diye konuştu.




Metin BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin ilk köpek parkı bakımsız kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.