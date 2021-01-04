Türkiye’nin ilk köpek parkı bakımsız kaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türkiye'nin ilk köpek parkı olma özelliğini taşıyan köpek oyun alanının bakımsız hali, hayvanseverleri kızdırdı. Bu tür parklarda evcil köpeklerin tasmasız dolaşabildiğini ve sahibiyle oynayabildiğini belirten vatandaşlar, "Bakımsızlıktan köpek gezdirme alanına hayvanlarımızı sokamıyoruz. Belediye burayı artık bakıma alsın" dedi. Karşıyaka Belediyesi'nce Alaybey Mahallesi'nin bulunduğu sahildeki alana, yıllar önce hayvan severlerin köpeklerini tasmasız bir şekilde dolaştırabilmeleri için Türkiye'nin ilk köpek parklarından biri yapıldı. Ancak yıllar içerisinde kaderine terk edilen park bakımsız kaldı. Vatandaşlar, "Yurtdışındaki örnekler yemyeşil ve çok bakımlı. Yetkililer bir de buranın halini gelir görsün lütfen" diye konuştu.









Metin BURMALI