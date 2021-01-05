5 ayda 9 kez dayak yedim

Karabağlar ilçesinde yaşayan ve çocukluğunda bu yana ailesinden şevkat ve sevgi yerine şiddet gördüğünü aktaran fizyoterapist Tenzile Tutum (36), yaşadıkları nedeni ile ilk evliliğini 19 yaşında yaptığını ancak eşinin 2005 yılında kalp krizi geçirmesi nedeni ile genç yaşta dul kaldığını söyledi. Geçen yıl Mayıs ayında sosyal medyada 36 yaşındaki Sadettin Ö. ile tanıştığını anlatan Tutum, "Ağustos ayının sonları gibi yüz yüze tanıştık ve sevgili olduk. İlk aylar her şey çok güzeldi. Bana cezaevinden yeni çıktığını ancak suçsuz olduğunu söylemişti" diye konuştu.

UYUŞTURUCU SATTIRDI

Sevgili olduktan sonra Sadettin Ö'nün sürekli evine gelip gittiğini, daha önce cezaevine de uyuşturucu işine bulaştığı için girdiğini öğrendiğini öne süren Tutum, "İlerleyen zamanlarda bana zorla uyuşturucu sattırıp, kurye olarak kullanmak istedi ama ben reddettim. 'Beni terk edemezsin, torbacım olacaksın' diyordu. Bu tartışmalar yüzünden beni 5 ayda 9 defa darp etti. Psikolojim bozuldu. Şikayet etmeye gideceğim zaman ya beni evimde alıkoydu ya da yolda yakalayıp evime geri götürdü. Kendisinden ayrılıp, adres değiştirdim ancak yine gelip beni buldu" dedi.

'ARACIMI ALIP KAÇTI'

Son olarak 2 Ocak'ta yine evine gelen Sadettin Ö. ile tartıştıklarını sonrasında kapıyı üzerine kilitleyip, şikayet için polis merkezine koştuğunu aktaran Tutum, "Polis gelip gözaltına aldı ancak sonra savcılık serbest bırakmış. Polis 'Biz elimizden geleni yaptık' dedi. Ertesi gün Alsancak'a gidecektim, aracımın yerinde olmadığını fark ettim ve Eski İzmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'ne çalıntı ihbarında bulundum. Sanırım üzerine kapıyı kilitlediğim zaman aracımın anahtarını da yanına almış. Serbest kalınca da aracımı da alıp kaçmış. Üzerime kayıtlı olan aracımla bir suça karışmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Sadettin Ö'den defalarca dayak yiyen Tenzile Tutum, "Bu adam beni öldürmeye niyetli" dedi.





'3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

OTOMOBİLİ ile ortadan kaybolan eski sevgilisi Sadettin Ö'nün kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğinden de bahseden Tutum, "Ben bu adamdan çok korkuyorum. '3 kişiyi öldürdüm benim yerime suçu başkası üstlendi, seni de öldürürüm' diye beni tehdit ediyor. Beni öldürmeye niyetli. Çok korkuyorum. Evimi taşıdım, beni yine buldu. Şikayet ettim, serbest kaldı. Beni bir şekilde kıstırıyor, yolda yürüyemiyorum. Feryadımı duyun, ben ölmek değil yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Sadettin Ö.

Metin BURMALI