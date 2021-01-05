CHP’li Meclis üyesinden Urla ilçe başkanına tepki

URLA Belediye Meclis üyesi CHP'li Mustafa Kıpkıp, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u sert sözlerle eleştirdi. Kıpkıp, "İl başkanım bu taleplerinizi ve başından beri kayyuma karşı tavrınız ile ilgili paylaştığınız mesajların sevgili dostunuz Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur tarafından bile onay almadığını görüyorum ve üzülüyorum. Urla'mıza Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talepleri doğrultusunda seçilmesi istenilen belediye başkan vekili adaylarını kendi içerisinde yarıştırmadan iki arkadaşımızın ellerinden tutarak kadınsa bu erkekse bu deyip sizin huzurunuza çıkardığında almadığınız demokratik tavır size yakışmadı" dedi. CHP'li Kıpkıp'ın bu sosyal medya paylaşımı bazı meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin beğenmesi dikkat çekti.