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Haberler İzmir İzmir'de korku dolu anlar! Husumetli oldukları ailenin evine ateş açtılar

'de korku dolu anlar! Husumetli oldukları ailenin evine ateş açtılar

'in ilçesinde, Erol S. (28) ve . (54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı. saldırı sırasında sokakta bulunan ve kurşunların isabet ettiği K.C.K. (15) ağır, kardeşi D.K. (6) ise hafif şekilde yaralandı. Polis, kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de korku dolu anlar! Husumetli oldukları ailenin evine ateş açtılar

05.01.2021, 08:32

Olay, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol S. ve Ömer S. husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa otomobille geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden iki saldırgan, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahallede korku ve paniğe neden olan saldırı sırasında sokak üzerinde bulunan K.C.K. ve D.K. adlı çocuklara kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yağılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralı çocuklar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan K.C.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. D.K.'nın ise bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

DHA

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