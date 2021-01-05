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’da insanlar kaldırımda yürüyemiyor

Karabağlar’da insanlar kaldırımda yürüyemiyor

5.1.2021

İZMİR Karabağlar Rafet Bele Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Yeşilyurt Mezarlığı'nın önündeki 9125/6 Sokak'ta bazı esnafın yaya kaldırımlarının yanı sıra araç yollarını bile çeşitli işyeri tabelaları ya da tezgahlar ile işgal ettiğini belirtti. Daha önce benzer şikayetlerle esnafa uyarıda bulunduklarını ancak herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Kaldırımlara koydukları şeyler yüzünden yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Böyle davranan esnafa söyledik, uyardık ancak bizi dinlemediler. Yoldan yaya olarak yürürken arabanın biri çarpsa bunun hesabını kim verecek? Karabağlar Belediyesi'nin bu sorunu en kısa zamanda çözmesini yetkililerden istiyoruz" diye konuştu.

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