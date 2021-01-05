Konak’ta yangın musluğu boşa su akıtıyor

İZMİR Konak Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı sakinleri, sokaklarındaki yangın musluğundan çıkan suyun aylardır boşa aktığını ifade etti. Daha önce konuyu ilgili yerlere telefonla bildirdiklerini ancak henüz gelip gidenin olmadığını vurgulayan vatandaşlar, "Olası yangınlar için buraya bir yangın musluğu konulmuş ancak musluğun etrafından su sızıyor. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız böyle günlerde bir damla su bile bizim için önemli. Yetkililerden en kısa sürede bu sızıntıyı önlemelerini talep ediyoruz" diye konuştu.