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Haberler İzmir Menderes’in moloz tarlaları

’in moloz tarlaları

Menderes’in moloz tarlaları

5.1.2021

İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını rahatsız edici boyutlara ulaştı. Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

KAMYONLAR GELİYOR
Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip tonlarca moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi. Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı. Kale, "Artık bundan bıktık. Yetkililerin önlem alması gerekiyor. Yoksa burası yakında moloz yığınlarından geçilmeyecek" dedi. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların çok geniş bir alanı kapladığı görüldü.

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