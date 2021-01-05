Menemen’de kuraya CHP sabotajı

İzmir'de Menemen Belediyesi'nde CHP'den başkan seçilen ancak yolsuzluk suçlaması ile tutuklanan Serdar Aksoy'un ardından kura ile yeni başkan vekilinin belirlendiği seçim CHP'li Meclis Üyesi Deniz Karakurt ve AK Partili Aydın Pehlivan arasında yapılmıştı. Ancak CHP, mecliste üye sayısı fazla olmasına rağmen üstünlük sağlayamadı. Seçimin 4. turunda eşitlik bozulmayınca kura çekimi yapıldı.



MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

KURADAN Karakurt'un ismi çıktı. Ancak kura çekiminin usüllere uygun yapılmadığı ortaya çıktı. AK Parti'nin başvurusu üzerine kura çekimi İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Karara CHP'nin yaptığı itiraz ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nce reddedildi. İzmir Valiliği de, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda Menemen Belediye Meclis seçimlerinde kura çekiminin yeniden yapılmasına karar verdi.

AK Parti adayı Aydın Pehlivan, beraberinde partililerle birlikte Menemen Belediyesi önünde açıklama yaptı.



'TANIMAYIZ' İMASI YAPTI

GÖZLER dün kura ile seçimin yapılacağı Menemen Belediye Meclis Toplantısına çevrildi. İzmir'e gelen ve kura seçimi öncesi basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Belediye başkanlığımızın elimizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek kurada AK Partili Pehlivan'ın çıkması halinde sonucu tanımayacakları imasında bulundu. Kuranın tekrarlanması için AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri Menemen Belediyesi toplantı salonunda hazır bulunurken, belediye önünde de polis tarafından sıkı güvenlik önlemi alındı. Bu sırada CHP Menemen İlçe Başkanlığı'nda da hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre kura seçiminin ertelenmesi için çeşitli öneriler ortaya atıldı. Kura seçimi yaklaşınca CHP ve İYİ Partililer meclis toplantısına gelmeyerek seçimi sabote etti. Salt çoğunluk sağlanamadığı için kura çekimi iptal oldu ve meclis toplantısı 3 gün sonraya ertelendi.

Deniz Karakurt



'BÜYÜK BİR İHANET İÇERİSİNDELER'

MENEMEN Belediyesi Başkan Vekili adayı AK Partili Aydın Pehlivan, "Şu anda milletin takdirine, hukukun üstünlüğüne vurulmuş ciddi bir gemle karşı karşıyayız. Bugün Millet İttifakı dediğimiz CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri meclise katılmayarak kura çekimini boykot seviyesine getirmişlerdir. Menemen halkının acilen hizmete ihtiyacı var, işçilerimiz şu anda belediyede para alamıyor, bekleyen yatırımlar var, halihazırda Menemen halkının hizmet alma süreçlerini engelleyen CHP ve İYİ Partili meclis üyelerimizin bu anlamda ivedi karar almamakla Menemen halkına ihanet ettiklerini düşünüyoruz. Bu konuyu Menemen halkının ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Biz görev aşkıyla dimdik buradayız. Menemen halkı için inşallah hayırlara vesile olacak bir sonuç çıkacak. Bu ülkede hukukun üstünlüğüne hiç kimse gem vuramayacak" dedi.



'HUKUKTAN KAÇILMAZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP ile İYİ Parti'nin meclis toplantısını sabote etmesine tepki gösterdi. "Hukuktan kaçılmaz" diyen Sürekli, "CHP, Menemen'de ne yaparsa yapsın, yargı kararını uygulamak, şaibeleri ortadan kaldırmak noktasında sorumludur. Çatışma zemininden nemalanmaya çalışmanın kimseye faydası olmayacağı gibi hiç kimsenin Menemen'e zaman kaybettirmeye de hiçbir hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.



'BUNUN FAYDASI YOK'

Cumhur İttifakı adına konuşan AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu da, "CHP ve İYİ Parti üyeleri süreç uzatımı kararı aldı. Bunun Menemen'e faydası yok. Menemen'in kaybedecek bir dakikası yok. Millet İttifakı Grubu'nun art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Bizler Cumhur İttifakı olarak Menemen'e hizmet için sabırsızlanırken böylesi bir ortam ilçemize yakışmıyor. Bunlar Serdar Aksoy döneminde yapılan yöntemlerdir. CHP'nin hazırladığı senaryoyu görüyoruz. Bu senaryoda oyuncu olmayacağız. Menemen'i bu noktaya sizler getirdiniz" dedi.

MERT YASİN ALPDÜNDAR/ERCAN AKGÜN