Prof. Dr. Yılmaz organ yetmezliğine yenik düştü

Kolektral cerrahi, mide kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve lenfoma alanlarında uzman olan Yılmaz, Medikalpark Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



'DEĞERLİ BİR BİLİM İNSANI'

TÖRENDE konuşan hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Zeki Hozer, "Son 10 yıldır burada hep beraber çalışma şerefine nail olduk. Doktorumuzun birçok özelliği var. Beş dil biliyordu. Bazen Fransızca konuşan ülkelerden hastalar gelirdi. Ben kendisiyle tanıştırırdım. Daha ilk cümleden itibaren Fransa'nın hangi bölgesinden hangi lehçesini kullanıyorsa, o lehçeyle devam ederdi. Hastalar çok şaşırırdı. Sadece torunu ile diyaloğunun daha iyi olması için son 1 yılda Almanca öğrenmeye başlamıştı. Sözcüklerin anlamsız olduğu bir an yaşıyoruz. Meslektaşları olarak onun anısını yaşatma sorumluluğumuz var" dedi. Hastanenin Genel Müdürü Veysi Kubba da, "Çok değerli bir bilim insanı, iyi bir dost, iyi bir aile reisi ve ülkemiz için çok kıymetli bir kişiyi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurumum adına isminin her şekilde yaşatılacağını bildiriyorum" diye konuştu.

Ahmet Uğur Yılmaz, hastanede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.