Reyhan Pastanesi’nin şefi Kovid-19’a yenildi

İzmir'in simge mekanlarından Reyhan Pastanesi'nin Alsancak şubesinde 25 yıldır çalışan şefi Yakut Uykutalp korona virüse yenildi. Güler yüzü, samimiyeti ve nezaketiyle mekana gelenlerin yakından tanıdığı Uykutalp'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Pastanedeki işinin yanı sıra kendisine hediye edilen blog sayfasında da yıllardır yazılar yazan Uykutalp, aynı zamanda tarımla da uğraşıyordu. Aslen Karslı olan Uykutalp, evli ve 2 çocuk babasıydı. Yeni Asır olarak merhuma rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz.