Sadakatsiz eşini takip eden kadına Yargıtay’dan şok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini takip eden kadının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmetti. Alınan bilgiye göre bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanma davası açtı. Kadının bir süre takip ettiği kocasının özel hayatına dair görüntüleri içeren bir CD'yi sunduğu mahkeme, kadın lehine nafaka kararı verdi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay girdi. Elde edilen CD'nin erkeğin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği aktarılan kararda, "Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. Yerel mahkemenin boşanma hükmü taraflarca temyiz edilmeyip kesinleşmiştir. Kadın yargılamanın devamı sırasında evlendiği ancak evlenme tarihine kadar yoksulluk nafakası alabileceği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir" ifadelerine yer verildi.