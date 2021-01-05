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Haberler İzmir ‘Şehit Sekin yaptığı kahramanlıkla tüm korkularımızı aldı’

‘Şehit Sekin yaptığı kahramanlıkla tüm korkularımızı aldı’

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru ve adliye çalışanı unutulmadı.

‘Şehit Sekin yaptığı kahramanlıkla tüm korkularımızı aldı’

5.1.2021

Saldırıda olası faciayı canı pahasına önleyen Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Arkadaşı Öztürk Uçar, Sekin'e şehit olmadan önce yaptığı şakanın görüntüsünü paylaştı. Sekin şehit olmadan bir süre önce şaka yapmak amacıyla trafik polislerinin kullandığı adliye önündeki kulübeye kimse yokken gizlice girdiğini anlatan Uçar, "Şaka bile olsa onu korkutmayı başaramadım. Biz onu korkutalım derken o bizden bütün korkularımızı aldı. Roketatarlara, el bombalarına, kalleşlere karşı tabancasıyla mücadele etti" dedi.

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