Yardım rezaletine Büyükşehir’den özür

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ta yardım dağıtırken, gereken önlemi almaması nedeniyle oluşan izdiham görüntülerine tepki yağdı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İBB alınan tedbirlere zarar vermeye devam ediyor. Salgın döneminde izdihamsız desteği beceremiyorsanız valilikleri ve sivil toplumu örnek alabilirsiniz" dedi. Büyükşehir'den yapılan açıklamada ise, "Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz. İzdiham yaşanmasına neden olan süreç ise sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir" denildi.