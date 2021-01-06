Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Havra Sokak'ta zemin katında dükkanların bulunduğu bir binanın kullanılmayan ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi yapan çarşı esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binanın zemin katındaki dükkanlar boşaltılırken itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle İkiçeşmelik Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.
İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda yangın paniği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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