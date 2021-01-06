Menemen Ovası kuraklık tehdidi ile karşı karşıya

Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Menemen Ovası, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Yer altı sularının büyük ölçüde azaldığı Menemen Ovası'nın 10 sene öncesine kadar 7-8 m'de su çıkarken şimdilerde ise 60-70 ve 80 metreye kadar artezyen vurulduğu görülüyor. Bölgedeki Süleymanlı Göleti'nin nerede ise kuruduğu belirtilirken, sulama kanallarının ise boş olduğu izleniyor. Buna ek olarak Gediz Nehrinin kirliliği göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda ürün veriminde düşüş ve kıtlık endişesi oluşuyor. Yetkililer, eski sulama yöntemlerinin artık bir kenara bırakılıp kapalı sistem, damlama sulama sistemine acilen geçilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca, Gediz Nehrine bir an önce çare bulunması, bırakılan kimyasal atıklar sebebiyle sorumlu işletmelere yaptırımların artırılması gerektiğini savunuyor.





Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, Ege bölgesi genelinde yaşanan kuraklık sorununa dikkat çekti. Küresel ısınma ve bunun sonucunda iklimlerdeki anormalliklerin tüm Türkiye'yi, Ege Bölgesi'ni ve özellikle de topraklarında her türlü ürünün yetiştiği Menemen Ovası'nı ciddi şekilde etkisi altına almaya başladığını söyledi. Mevsimin kurak geçmesi, yağışların fazla olmamasından dolayı tarım arazilerine yeteri kadar su verilemediğini belirten Karagöl, "2020 dünyayı her alanda etkilediği gibi bizleri kuraklık korkusuyla baş başa bırakıyor. İstenilen seviyede yağışlar olmazsa barajlardaki doluluk oranı yeterli seviyede olamaz. Bu da üreticilerimizde ciddi sıkıntılara sebep olur. Menemen Ovasını sulayan barajlardaki su sıkıntısı 2021 yılının bizler için kurak bir yıl geçebileceğinin sinyallerini şimdiden vermeye başladı" dedi.