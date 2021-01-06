Menemen’de kura oyunları

Menemen'de CHP'den seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi tam bir düğüme dönüştü. İlk önce Meclis'te seçim yapıldı. CHP'li Meclis Üyesi Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarıştı. CHP oylarına sahip çıkamayınca meclis üye sayısı açısından rahat kazanması gereken seçimi alamadı. CHP'nin İYİ Parti ile birlikte 18 üyesi bulunurken AK Parti ve MHP'nin 12 üyesi bulunuyordu. Bir üye de bağımsızdı. Ancak seçimde her iki aday da 15 oy aldı. Bunun üzerine kura çekildi ve şeffaf kavanozla yapılan kuradan Karakurt ismi çıktı. Ancak AK Parti, kanun gereği kuranın zarf usulü ile torba içinde yapılması gerektiğini belirterek mahkemeye itiraz etti.



VALİLİK YAZI GÖNDERDİ

İdare Mahkemesi, usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle kura çekiminin yürütmesini durdurdu. CHP, karara Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz etti. Ancak bu itiraz da reddedildi. Bu süreçte İzmir Valiliği de mahkeme kararlarına dayanarak, belediyeye gönderdiği yazıyla 4 Ocak'ta yapılacak belediye meclis toplantısında kura çekiminin tekrarlanmasını istedi. Fakat CHP kanadı, mahkemenin sadece yürütmeyi durdurduğunu ve henüz kura çekimini tamamen iptal kararı vermediğini belirterek buna karşı çıktı. CHP'liler kura konusunda mahkemenin esas hakkındaki kararına göre hareket edilmesini istedi. Menemen'de başkanvekilliğini AK Parti'ye kaptırma korkusu yaşayan CHP'liler önceki gün yapılması beklenen kura çekimini de sabote etti. CHP ve İYİ Partili üyeler toplantıya katılmayınca meclis toplantısı, yarına ertelendi.



AKIL OYUNLARI YAŞANIYOR

Şimdi AK Parti-MHP ittifakı ile CHP-İYİ Parti ittifakı arasında tam bir akıl oyunu oynanıyor. Ortada 4 değişik senaryo var. Birinci seçenek CHP ve İYİ Parti'nin Meclis'e katılması ve kuranın çekilmesi. Ancak CHP'nin buna yanaşması beklenmiyor. CHP-İYİ Partili üyeler meclise yine katılmazsa bu Cumhur İttifakı'nın işine gelecek. Çünkü, bu durumda Meclis 4'te 1 çoğunluk yeterli olduğu için Cumhur İttifakı'ndan meclis üyelerinin katılımıyla kura çekimi yapılacak. O yüzden üçüncü seçenek olarak CHP'nin yarın bir başka taktik izleyeceği değerlendirmeleri öne çıktı. Buna göre CHP ve İYİ Partili üyeler, Meclis'te yapacakları oylama ile kura çekimi maddesini gündemden çıkaracak.



GÜNDEMDEN ÇIKARACAKLAR

Yani CHP, süreci mahkemenin esas hakkındaki kararını beklemeye zorlayacak. Bu durumda da başkanvekilliğini Aksoy'un tutuklanmasının ardından belediye içindeki işleyiş çerçevesinde ilk üstlenen CHP'li Meclis üyesi Mehmet Karabiniş yürütecek. Böylece CHP, belediyede iktidarda kalmayı sürdürecek. AK Parti, CHP'nin böyle bir hamle yapması halinde nasıl bir adım atacağını değerlendiriyor. Çeşitli seçenekler masada...

Önceki günkü Meclis toplantısı öncesinde Menemen Belediyesi önünde sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı.



KAYYUMUN ÖNÜ MÜ AÇILACAK?

CHP'NİN kurayı gündemden çıkartması halinde belediyeye kayyum atanmasının önünü açabileceği tezini savunanlar da var. Buna göre, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun "Belediye başkanı görevlendirilmesi" başlıklı 46. maddesinde yer alan "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır" hükmü işletilebilir. Öte yandan aynı kanunun "Meclis'in feshi" başlıklı 30. maddesine dayanılarak meclis kendisine kanunla verilen görevi süresi içinde yapmayı ihmal ettiği gerekçesi ile İçişleri Bakanlığı'nın bildirimi ile Danıştay tarafından fesh edilebilir. Bu 4 seçenek ve senaryodan hangisinin gerçekleşeceğini kısa süre içinde göreceğiz.





Aydın Pehlivan





Deniz Karakurt



ŞAHİN: CHP MENEMENLİYE İHANET ETTİ

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP'den gelen Cumhur İttifakı'nın seçim sonuçlarına göre Menemen'de aday bile çıkarmaması gerektiği yönündeki söylemlere sert tepki gösterdi. "CHP Menemen'in sahibi mi ki, böyle diyor" ifadesini kullanan Şahin, "Menemen halkı 31 Mart'ta helal oylarıyla bir belediye başkanı seçti. Fakat, CHP bu emanete ihanet etti. Asıl onlar Menemen halkının önüne bu seçimde nasıl aday çıkarıyorlar ben onu merak ediyorum. Burada CHP'nin dediği değil adaletin dediği yapılacak" dedi.

ÇALIŞKAN: İLÇE HİZMET BEKLİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan da, Menemenli-nin hizmet beklediğini, CHP'nin başkanvekili seçimini yoku-şa sürmesinin ilçe halkı-na zarar verdiğini söy-ledi. Kura çekiminin bir an önce yapılarak belediyenin sağlıklı bir işleyişe kavuşturulmasının şart olduğu-nu vurgulayan Çalışkan, "Beledi-ye borç denizinde yüzüyor. Çalı-şanlara maaş ödenemiyor. Eğer bu belirsizlik devam ederse bele-diye daha da zarar görür. Bunun için kuranın bir an önce yapılma-sı gerekiyor" dedi.





CHP'LİLERDEN VALİLİK ZİYARETİ

CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Sevda Erdan Kılıç, Atila Sertel, Bedri Serter, Özcan Purçu ve Mahir Polat, dün Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. CHP'li vekillerin görüşmede, hukukçulardan mahkeme kararı ile ilgili aldıkları mütalaaları sundukları öğrenildi.

Erhan GÜLENÇ

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