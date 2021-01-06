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Haberler İzmir Narlıdere Metro tüneli Sehitlik Istasyonu’nda

Narlıdere Metro tüneli Sehitlik Istasyonu’nda

Narlıdere Metro tüneli Sehitlik Istasyonu’nda

6.1.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapım çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı. 10 bin 746 metrelik tünel uzunluğuna ulaşılan inşaatta Şehitlik İstasyonu ile buluşma sağlandı. Bornova'dan Narlıdere'ye kesintisiz ulaşılacak Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, DEÜ Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor. Çalışmalar bitince, Bornova EVKA-3'ten Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız ulaşım sağlanacak.

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