Aydın’da 2 doktor Kovid-19 kurbanı

AYDIN'DA biri nöroloji uzmanı, diğeri diş hekimi olmak üzere iki doktor korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kuşadası'nda özel bir hastanede nöroloji uzmanı olarak görev yapan ve bunun yanı sıra 1985 yılından bu yana Söke Türk Sanat Müziği Derneği Topluluğu şefliğini yürüten Dr. Öztekin Yüce ile Çine ilçesinin tanınan isimlerinden olan diş hekimi Ali Kandemir, virüsle verdiği mücadelede yenik düştü. Aydın'ın sevilen doktorlarının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

KAZIM YÖRÜKCE