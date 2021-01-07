İzmir depremi, 6.8’lik depremler üretebilir

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir açıklarında meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin bölgedeki diğer fayları tetiklediğini söyledi. Samos'un batısında bulunan ve 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olan fayın da tetiklendiğini kaydeden Sözbilir, İzmir'de kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.