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Haberler İzmir İzmir'de iki kişiyi darbedip araçlarına tüfekle ateş açan 7 zanlı yakalandı

'de iki kişiyi darbedip araçlarına tüfekle ateş açan 7 zanlı yakalandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T ve M.A.G'yi darbedip pompalı tüfekle araçlarına ateş açan 7 zanlı olay yerinden kaçtı. 'in ilçesinde iki kişiyi darbederek araçlarına pompalı tüfekle ateş açan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de iki kişiyi darbedip araçlarına tüfekle ateş açan 7 zanlı yakalandı

07.01.2021, 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 12:53

İzmir'de, iki kişiyi darp ederek araçlarına pompalı tüfekle ateş açan 7 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde K.T. ve M.A.G. ile Ş.D, A.B, T.A, A.Y, E.T, Ü.Ç ve O.G. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Zanlılar, K.T ve M.A.G'yi darp edip araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı. 7 kişi, daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaparak yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ş.D, A.B, O.G. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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