İzmir’de suçüstü kumar baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında Bornova ilçesinde işletmeciliğini G.A. isimli şahsın yaptığı bir adreste umuma açık yerde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 75 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Ekipler, yakalanan 75 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı 635 bin 850 TL para cezası uyguladı. Kumar oynanan materyallere ise el konuldu. Öte yandan, şüpheliler hakkında ise işlem başlatıldığı belirtildi.