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İzmirli gençler uyuşturucu kurbanı

İzmir'de Buca ve Konak ilçelerinde 19 ve 21 yaşındaki iki genç uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. İlk olay Konak Yenişehir Hilal Mahallesi'nde yaşandı.

İzmirli gençler uyuşturucu kurbanı

7.1.2021

Metruk bir binada sentetik uyuşturucu madde alan 19 yaşındaki Savaş Özçelik, ısınmak için ateş yaktı. Ancak bilinci kaybolan Özçelik bir anda yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonrası feci şekilde yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Özçelik, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ALKOLLÜYKEN HAP ALDI
İkinci olay ise Konak Hatay bölgesinde yaşandı. Aydın'dan üniversite eğitimi için gelen ve aynı zamanda barmenlik yapan 21 yaşındaki Ahmethan Keskin, evde arkadaşları ile birlikte alkol aldığı sırada fenalaştı. Panik yaşayan arkadaşları 112 yetkililerine haber verse de üniversite öğrencisi Keskin oracıkta can verdi. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, Keskin'in alkolle uyuşturucu hap aldığı öğrenildi. Talihsiz gencin arkadaşları ifadelerinde, Ahmethan'ın yılbaşı gecesi için geldiğini, o günden beri evlerinde kaldığını ve uyuşturucuyu nerden aldığını bilmediklerini söyledi. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatan polis, gençlerin uyuşturucuyu temin ettiği kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

FATİH ŞENDİL (ÖZEL)

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