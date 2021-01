Menemen hizmete aç

İzmir Menemen'de 31 Mart seçimlerinde başa gelen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından yapılan seçim arap saçına döndü. Menemen Belediye Meclisi'nde gerçekleşen başkanvekili seçiminde CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarışmış ve 4 tur şeklinde gerçekleşen seçimde eşitlik yaşanması sonrasında kura çekilmişti. Seçim sonrası AK Parti tarafından Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazda mahkemenin seçimdeki kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurması ve kuranın yeniden yapılmasına karar vermesinin ardından CHP mahkemenin kararına 'haksız' ve 'yasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti.

BUGÜN KURA ÇEKİLECEK

CHP itirazının reddedilmesinin ardından mahkemenin nihai kararını beklerken, İzmir Valiliği de Menemen'deki başkanvekilliği seçiminde kuranın tekrarlanmasına karar verdi. En son gerçekleştirilecek kura seçimine CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle, kura seçimi bugüne ertelendi. Yeni Asır konu hakkında Menemen halkının nabzını tuttu. Vatandaşlar, hizmetlerin aksadığını ve bir an önce başkanın seçilmesi gerektiğini söyledi.

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi CHP ve İYİ Parti'li üyeler katılmayınca yapılamamıştı. Yaşananlar üzerine AK Parti Menemen Belediye Başkan Vekili Adayı Aydın Pehlivan ve AK Partililer, belediye binası önünde tepkilerini dile getirmişti.



'BAŞKAN İSTİYORUZ'

Taner Tekin (47) (Esnaf):

BU sürecin hemen bitip gelecek başkan kimse seçilmesini istiyoruz. Menemen halkı hizmet bekliyor. Hala bitmemiş işlerimiz var. Bir an önce bu 'başsızlık' bitsin. Hizmetlerin aksamamasını istiyoruz.



SELÇUK SARIDOĞAN (43) (OTO TAMİRCİ):

BİR an önce bir başkanımızın olmasını istiyoruz. En azından biri gelsin. Menemen de rahat etsin biz de rahat edelim. Başkan olmaması hizmetlerin aksamasına neden oldu. Kime hesap soracağız bilmiyoruz.

Hizmet alamamaktan şikayetçi olan Menemen halkı Yeni Asır'a konuştu.



YASEMİN TEKİN (43) (EV HANIMI):

SON yaşananlarla ilgili utanç duyuyorum. Böyle belediyecilik olmaz. Menemen bağımsız kalınca her şey durdu. Belediye otobüsleri de halk otobüsüne çevrildi ve biz bu durumdan mağduruz.



ERCAN UÇAR (42) (HAYVANCILIK):

YAPILAN yanlıştır. İnsanların geleceği ile oynuyorlar. Kura yapılıyor ama gelmiyorlar. Benim için parti önemli değil, önemli olan hizmet. Menemen'de daha önce hizmet diye bir şey yoktu. Yolsuzluk vardı.



ZEKAYİ ERTUĞRUL (46) (OTO TAMİRCİ):

BELEDİYE çalışanları mağdur, esnaf mağdur. Şu anda içeride olanlar ceplerini doldurmaya gelmiş. Esnafı, işçiyi düşünmüyorlar. İlçemizin yolsuzluklarla anılmasını istemiyoruz. Bir an önce başkan seçilmesi gerekiyor.



KADRİ ACAN (43) (PİDE USTASI):DAHA iyi hizmetler bekliyorduk ama tam tersi oldu. Şimdi de belediye başkanı seçilemiyor. Başkanın en kısa sürede gelmesini istiyoruz. Beklentimiz kim gelirse gelsin hizmettir ve bunun en kısa sürede olmasını istiyoruz.

Fehim Daş (66) (Galerici):



EVLATLARIMIZIN hakları yeniyor. Bugüne kadar yıktılar, bitirdiler, yandaşlarına peşkeş çektiler. Şimdi Menemen'e helal süt emmiş bir anlayış gerekiyor. Gelecek başkan bu anlayışla bir an önce gelsin.

