Minik İnci’nin yürüteç sevinci

Aydın Nazilli'de 6 yaşındaki İnci Yağcı, 4 yıl önce kendisine teşhisi konulan serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemiyor. Fizik tedavi gören İnci'nin hareket etmesi ve yürümesi için yürüteç gerekiyordu.

9 BİN LİRA TOPLADILAR

Maddi durumu iyi olmayan ailesi, yurt dışından getirilen medikal ürünün 9 bin lira olması nedeniyle çaresiz kalınca devreye Nazilli Engelliler Derneği girdi. Başlatılan kampanya sonrasında bir gün içinde 9 bin lira toplanarak İnci'ye yürüteç alındı. Yürütece kavuşan küçük İnci'nin mutluluğu gözlerinden okunurken küçük kızın ilk adımları duygusal anlar yaşattı. Yardımseverlere teşekkür eden anne Gülçin Yağcı, "Engelliler için gereken cihazlar dolarla geldiği için çok pahalı. Biz çocuklarımıza bakmak durumunda olduğumuz için sadece babalar çalışabiliyor. Bu durumda olan çok aile var" diye konuştu.

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