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Haberler İzmir ‘Evi temizle’ diyen babasını 25 yerinden bıçakladı!

‘Evi temizle’ diyen babasını 25 yerinden bıçakladı!

'in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen Bahadır Akgönül (33), kendisini temizlik yapması için uyaran babası Orhan Akgönül'ü (78) 25 yerinden bıçakladı.

‘Evi temizle’ diyen babasını 25 yerinden bıçakladı!

8.1.2021

Talihsiz baba olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısının evde kanlı elbiselerini değiştirip elini yüzünü yıkadıktan sonra polise gidip, 'Ben babamı öldürdüm' diyerek teslim olduğu öğrenildi.

"KÖTÜ DAVRANIYORDU"
POLİS olay yerine gittiğinde, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Akıl almaz cinayet olayı Karabağlar ilçesinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Zanlı ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, mutfaktan aldığı bıçakla babasını öldürdüğünü söyledi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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