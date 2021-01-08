Talihsiz baba olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısının evde kanlı elbiselerini değiştirip elini yüzünü yıkadıktan sonra polise gidip, 'Ben babamı öldürdüm' diyerek teslim olduğu öğrenildi.
"KÖTÜ DAVRANIYORDU"
POLİS olay yerine gittiğinde, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Akıl almaz cinayet olayı Karabağlar ilçesinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Zanlı ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, mutfaktan aldığı bıçakla babasını öldürdüğünü söyledi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
FATİH ŞENDİL
‘Evi temizle’ diyen babasını 25 yerinden bıçakladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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