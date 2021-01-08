Haberler İzmir ‘Evi temizle’ diyen babasını 25 yerinden bıçakladı!

‘Evi temizle’ diyen babasını 25 yerinden bıçakladı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen Bahadır Akgönül (33), kendisini temizlik yapması için uyaran babası Orhan Akgönül'ü (78) 25 yerinden bıçakladı.

8.1.2021