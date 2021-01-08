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Haberler İzmir İşte Menemen’de yeni kura çekimi tarihi

İşte ’de yeni çekimi tarihi

Devam eden Belediyesi Başkanvekilliği seçim süreci için, Valiliği devreye girdi. Valilik, seçiminin yapılması için ’ni 12 Ocak günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

İşte Menemen’de yeni kura çekimi tarihi

08.01.2021, 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021, 10:53

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden alınan Serdar Aksoy'un yerine geçecek başkanvekilinin belirlenmesi ile ilgili süreç devam ediyor.

Dün toplanan Menemen Belediye Meclisi toplantısında belediye başkanvekilini belirlemek için kura çekimi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin önergesiyle gerçekleşemedi.

Meclis üyelerinin bu kararı sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim köşger düğmeye basarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Bu kapsamda, yeni kura çekimi 12 Ocak Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

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