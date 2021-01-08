İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çatı onarımına tam 3 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki hollerin çatı onarımı için geçtiğimiz Aralık ayında ihaleye çıktı. Kamu İhale Kanunu'nun acil durumlarda başvurulan 21 b maddesi uyarınca, ihale ilanına çıkılmaksızın gerçekleştirilen ihaleyi 2 milyon 998 bin lira bedelle Erben Yapım Mühendislik aldı. Deprem öncesi zaten kullanılmakta olan hollerin çatı onarımı için 3 milyon liralık kaynak aktarılması tartışma yarattı.

DEPREMDE ZARAR GÖRDÜ

Depreme karşı dayanıksız olduğu bilimsel raporlarla tescilli Konak Meydanındaki belediye sarayını güçlendirmek yerine taşıyıcı kolonlarını 200 bin liraya gökkuşağı renklerine boyatmayı tercih eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tartışma yaratacak yeni bir ihaleye daha imza attı. 30 Ekim'de 118 kişinin ölümüne neden olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından kentteki birçok bina gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Meydanındaki ana hizmet binası da zarar gördü.

FUARA TAŞINDI

Binanın birçok yerinde çatlaklar oluşurken iç kısımda da deprem nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede binanın denize bakan kısmının orta, İZSU Genel Müdürlüğü yani kara tarafında kalan bölümünün ise az hasarlı olduğu yönünde rapor hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önce binayı boşaltma kararı aldı, ardından da belediye meclisinde binanın yıkılmasına ilişkin karar çıktı.

ÇATI ONARIMINA 3 MİLYON

Belediye sarayındaki birimlerin önemli bir bölümü Kültüpark'taki Uluslararası Fuar Alanı'na taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık 2020'de fuar hollerinin çatı onarımı yapılması işi için ihaleye çıktı. İşin yapım süresi olarak da 20 gün belirlendi. Kamu İhale Kanunu'nun doğal afet, salgın hastalık ve beklenmeyen durumlarda başvurulan 21 b maddesi üzerinden, ihale ilanına çıkılmaksızın gerçekleştirilen onarım ihalesi 2 milyon 998 bin 42 lira bedelle Erben Yapım Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde kaldı. Yüklenici firma ile 11 Aralık'ta sözleşme imzalandı. İşin bitiş süresi olarak da 31 Aralık 2020 tarihi belirlendi.

TARTIŞMA YARATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem öncesi zaten kullanılmakta olan fuar hollerinin çatı onarımı için 3 milyon lira kaynak ayırması tartışma yarattı. 20 gün sürecek onarım çalışması için ayrılan 3 milyon liralık kaynağı çok bulan vatandaşlar; kaynakların boşa harcandığını öne sürüp belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.