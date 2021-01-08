  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi

'de yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi

Son dakika... 'in ilçesinde, yaptırarak bahis oynattığı öne sürülen kişi ile horoz dövüştüren 30 kişiye 148 bin 955 lira ceza kesildi.

İzmir'de horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi

08.01.2021, 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021, 09:10

Alınan bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Mehter Sokak'ta horoz dövüşü yaptığı belirlenen bir çay ocağına operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi ringde dövüş halinde olan toplam 9 horoz, içinde isimler ve karşısında para miktarı yazılı olan defter, terazi, iplik, duvar saati ve yara bandı makarası ele geçirildi.

Şüphelilere kumar oynamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 148 bin 955 lira para cezası verildi.

Çay ocağının işletmecisi A.Y. hakkında "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.