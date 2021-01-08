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Haberler İzmir İzmir’de kan donduran cinayet! Lobide 9 kurşun

’de kan donduran cinayet! Lobide 9 kurşun

’deki ’de iki müşteri arasında çıkan kavga cinayetle bitti. “Alacağım var vermiyorlar” diye bağıran , kendisini uyaran ’ı 9 kurşunla öldürdü.

İzmir’de kan donduran cinayet! Lobide 9 kurşun

8.1.2021

BAĞIRMAYA BAŞLADI
İzmir Basmane'deki oteller sokağı, önceki gece vahşi bir cinayete sahne oldu. Otel Gönen'de kalan Mehmet Turhan ile Mehmet Özkan, lobide tartışmaya başladı. Turhan'ın bir kişiden alacağını tahsil edemediğini söyleyerek bağırması üzerine Özkan tepki gösterdi.

KAÇAN KATİL ARANIYOR
Özkan'ın, "Kimden alacağın varsa git ondan iste, bizi rahatsız etme" sözleri üzerine odasından tabancasını alan Turhan, lobiye inip kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 mermi isabet eden Mehmet Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan katili her yerde arıyor.

Basmane'deki Otel Gönen'in lobisinde 9 kurşunla vurulan Mehmet Özkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Mehmet Turhan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih ŞENDİL

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