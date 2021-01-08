İzmir’de kan donduran cinayet! Lobide 9 kurşun

BAĞIRMAYA BAŞLADI

İzmir Basmane'deki oteller sokağı, önceki gece vahşi bir cinayete sahne oldu. Otel Gönen'de kalan Mehmet Turhan ile Mehmet Özkan, lobide tartışmaya başladı. Turhan'ın bir kişiden alacağını tahsil edemediğini söyleyerek bağırması üzerine Özkan tepki gösterdi.



KAÇAN KATİL ARANIYOR

Özkan'ın, "Kimden alacağın varsa git ondan iste, bizi rahatsız etme" sözleri üzerine odasından tabancasını alan Turhan, lobiye inip kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 mermi isabet eden Mehmet Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan katili her yerde arıyor.

Basmane'deki Otel Gönen'in lobisinde 9 kurşunla vurulan Mehmet Özkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Mehmet Turhan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih ŞENDİL