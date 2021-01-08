  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddia edildi

’de Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddia edildi

Son dakika... 'de bir , Belediye Başkan Yardımcısı 'dan, makam odasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İzmir’de Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddia edildi
AA

08.01.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021, 17:15

Alınan bilgiye göre, Narlıdere Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezine başvuran müteahhit Hasan Ekin, inşaatıyla ilgili bir konunun takibi için Narlıdere Belediyesine gittiğini, makam odasında görüştüğü başkan yardımcısı İsmail Ay tarafından çıkan tartışma sonrası darbedildiğini ileri sürdü.

Ay'dan şikayetçi olduğunu belirten Ekin, konuya ilişkin darp raporu aldığını da kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Ay'ın ifadesine başvurdu.

Öte yandan, Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada, CİMER'e yapılan şikayetler üzerine, Sahilevleri'nde istinat duvarı yapan Hasan Ekin'e İmar Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

Belediyeye gelen Ekin'in para cezasına sözlü itiraz ettiği vurgulanan açıklamada, bu kişinin, bir personel ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Hasan Ekin hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.