Kumarbazlara çifte ceza şoku!

İZMİR'İN Bornova ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 75 kişiye ceza kesildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmeciliğini G.A.'nın yaptığı bir adreste kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 75 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler zanlılara kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı 635 bin 850 TL para cezası uyguladı ve yasal işlem başlattı. Kumar oynanan materyallere ise el konuldu.