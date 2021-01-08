Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayıları yüzde 40'a yakın düştü

Sağlık Bakanı Koca İzmir için sevindiren haberi duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu." ifadelerine yer verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu. pic.twitter.com/FfnfsrREWn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021