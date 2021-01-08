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Haberler İzmir Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayıları yüzde 40'a yakın düştü

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 'de vaka sayıları yüzde 40'a yakın düştü

Son dakika: Sağlık Bakanı , ve 'daki vaka durumunu açıkladı. Bakan Koca, "İstanbul, , İzmir ve Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayıları yüzde 40'a yakın düştü

08.01.2021, 18:01 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021, 18:08

Sağlık Bakanı Koca İzmir için sevindiren haberi duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu." ifadelerine yer verdi.

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