İzmir'de heyecanlı dakikalar! Polisi görünce kaçmaya başladı...

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Altınyol mevkiinde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine 35 ZHY 47 plakalı lüks bir otomobili durdurmak istedi. Ancak trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü kaçınca kovalamaca başladı.

Altınyol üzerinde trafiği tehlikeye atarak kaçmaya çalışan sürücü, trafik polislerinin koordineli çalışması sonucu Zafer Payzın Köprüsü'nde yakayı ele verdi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden indirilen şüpheliye kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama sonucu, otomobil sürücüsü Z.Ş.'nin hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Trafik polisleri, kısıtlamayı ve trafik kurallarını ihlal eden Z.Ş.'ye 9 bin 61 TL idari para cezası uyguladı. Gözaltına alınan Z.Ş., polis merkezine götürülürken, lüks otomobil de çekici tarafından otoparka kaldırıldı.