Torbalılı polis mücadeleyi kaybetti

TORBALI İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan polis memuru Elvan Özdemir, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde korona virüsüne yakalanan 49 yaşındaki Elvan Özdemir, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Günlerce yaşam savaşı veren polis memurundan dün acı haber geldi. Özdemir'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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