Buca’da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler

İZMİR Buca'nın Yıldızlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü. İnşaat ve evsel atıklar yüzünden adata cennet doğada moloz tepesi oluştu. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi. Bölge halkından Mustafa Toköz (63), "Molozları gece getirip, kamyonla buraya döküyorlar. Yakalayıp plakasını alabilsem bildireceğim belediyeye. Burada her yere böyle molozları döküp kaçıyorlar" dedi. Toköz'ün kardeşi Yılmaz Toköz (60) ise " Sırf burası değil, çevreye dökülenlerle birlikte bu bölgeden 50-100 kamyon dolusu moloz çıkar" dedi.