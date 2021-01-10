Ege yeniden yeşerdi

KOVİD -19'da ikinci dalgadan en fazla etkilenen ve kısa bir süre öncesine kadar yüksek vaka sayılarının yaşandığı Ege'nin tüm illeri, salgınla mücadelede başarılı bir sınav verdi. İzmir başta olmak üzere Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Balıkesir, Denizli'deki vaka düşüşleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasındaki risk yoğunluğu haritalarına yansıdı. Özellikle deprem sonrası adeta kırmızıya bürünen İzmir'de alınan yeni tedbirlerin işe yaradığı gözlendi. 8 Ocak 2021 tarihi ile risk haritasında kırmızıya bürünen alanların tekrar yeşil ve sarı renge dönmeye başlaması da sevindirdi.

"DEPREM SONRASI HASTA SAYIMIZ 4-5 KATINA ÇIKMIŞTI"

İzmir genelinde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde duygulanmaya devam ederken, kentin korona virüs haritası da sevindiriyor. Bu hastalığı bilen ve zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bu bilinçle görevimizin başındayız ve 30 ilçemizde tedbirleri harfiyen uyguluyoruz" dedi.

İzmirlilere teşekkür eden, onların büyük desteği ve sağlık ordumuzun özverili çalışması ile deprem öncesinden bile daha iyi günlere gelindiğini ifade eden Vali Köşger,"Deprem sonrası hasta sayımız 4-5 katına çıkmıştı. Ancak devletimizin aldığı tedbirler, İl Hıfsızıha Kurulu'nun aldığı kararlar ve İzmirlilerin kurallara uyması ile yoğunluk haritamız yeniden yeşerdi. Bundan sonra da maske, hijyen ve mesafeden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA GURUR VERİCİ"

Uşak'ta kısıtlamalar öncesinde "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki risk haritası, neredeyse tamamen kırmızıya dönmüştü. Gelinen noktanın son derece olumlu ve gurur verici olduğunu dile getiren Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalarla ilgili açıklamaları sonrası yapılan uygulamalar ve bu kapsamda alınan yeni tedbirler sayesinde kentimizde kırmızı olan yoğunluk haritamız yeşile döndü. Uşaklı hemşerilerimize ve sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederim. Bu uygulamalar ve tedbirlerle virüsten korunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

500 OLAN GÜNLÜK HASTA SAYISI 100'LERE DÜŞTÜ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte 65 yaş üstü nüfus fazla olmasına rağmen kovid 19 vaka sayısının gün geçtikçe azalmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Vali Şıldak, "Balıkesirlilere kurallara uyma noktasında üzerlerine düşeni yaptıkları için sonsuz teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kısıtlama tarihinden itibaren ilimizdeki 7'den 70 her kesimden vatandaşımız elinden geleni yaparak kurallara uyunca başarı da geldi. Yüzde 50 oranla kentimizde virüs sayısı düştü. Kasım ayında 500 olan günlük hasta sayımız Ocak ayının ilk günlerinde 100'lere kadar düştü" dedi.

"ÜÇ ALTIN KURALLA BAŞARIYA ULAŞTIK"

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından düşen günlük vaka sayıları, kentin yoğunluk haritasının yeşermesine neden oldu. Kısıtlamalar öncesinde ilin virüs yoğunluk haritasının da diğer iller gibi kırmızı olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı şunları söyledi: "Alınan tedbirler ve Muğla halkının hijyen, mesafe ve maske gibi üç altın kurala uyması başarıya ulaştık. Aynı hassasiyetle denetimlere ve çalışmalara devam edeceğiz. Muğlalılara göstermiş oldukları özveri ve sağlık çalışanlarımıza emekleri için sonsuz teşekkür ederim."





"ÖLÜM ORANLARI 10'DA 1'E KADAR DÜŞTÜ

Manisa'da yaklaşık bir buçuk ay öncesinde pik yapan korona virüs vakaları, kısıtlamalar sayesinde düştü. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ölüm oranlarının 10'da 1'e düştüğünü belirterek, yoğun bakım ünitelerinde boşluklar olduğunu açıkladı. Vali Karadeniz, "Manisa'da uygulanan kısıtlamalar ve filyasyon çalışmaları sayesinde hem pozitif vaka sayısı hem de ölüm oranında büyük düşüş yaşandı. Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızı olan harita yeşile döndü. Bu sonuç hepimiz açısından gurur ve mutluluk verici" dedi.





"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, kentte korona virüsle mücadelenin başarıyla sürdüğünü belirterek, her geçen gün vaka sayılarının azaldığını

söyledi. Vali Aksoy, "Son dönemde, başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere alınan tedbirler sayesinde ilimizdeki vaka sayılarında da ciddi oranda düşüş görüyoruz. Valiliğimizce alınan ilave tedbirlerin yanı sıra sosyal mesafe, maske, sigara ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili denetimlerimizi kararlıkla yürütüyoruz. Elbette Aydınlı vatandaşlarımızın da kurallara riayet etmesi vakaların azalmasında önemli bir rol oynuyor. İlimiz açısından şu anki korona virüs tablosunun sıkıntılı bir durumda olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.





"VAKA SAYISINDA YÜZDE 70'LİK DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU"

Denizli'de de hasta sayısında düşüş sevindirdi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona virüs salgınına ilişkin son verileri aktardı. Vali Atik, tedbirlerin sıkı tutulmasından bu yana vaka sayısında yüzde 70 oranında düşüş gözlemlendiğini söyledi. Alınan tedbirlerin faydasını fazlasıyla gördüklerini belirten Vali Ali Fuat Atik, "Uygulamalar aynı şekilde devam edecek. Bu konuda hassas olan ve özveride bulunan görevlilerimize, sağlık çalışanlarımıza ve Denizlililere teşekkür Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentteki ediyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL