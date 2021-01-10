O kocasını, sevgilisi onu dolandırdı

İzmir'de elektronik mühendisi eşinin vergi ve kredi borçlarını bahane ederek dolandırmak isteyen kadın, bir başka dolandırıcının kurbanı oldu. Eşi Levent K.'ya "Borçların var. Eve haciz gelmesin. Formaliteden boşanalım" şeklinde bir teklif götüren Pınar Ö. (39), eşinin babasının aldığı milyonluk evin tapusunu üzerine yaptırdı. Bu sırada boşanma da gerçekleşti. Talihsiz adam kredi ve vergi borçlarının yol açtığı hacizlerle uğraşırken, Pınar Ö, iddialara göre kendisine emlakçı bir sevgili buldu.

PARA ALMADAN İMZALADI

Genç kadın kocasının üzerine geçirdiği evi, sevgilisinin de araya girmesi ile Van'da yaşayan H.Ç. isimli kişiye sattı. Ancak parayı almadan satışı imzalayan genç kadın, kısa süre sonra dolandırıldığını anladı ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi emlakçı C.Ç'den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası C.Ç. dolandırıcılık suçundan cezaevine girerken, eski koca da durumu öğrendi. Talihsiz adam eski karısı hakkında suç duyurusunda bulunurken, evini geri almak için de mahkemeye başvurdu.



"ONA SAF VE TEMİZ DUYGULARLA İNANMIŞTIM"

İzmirli iş insanı Levent K., elektrik ve elektronik şirketi sahibi iken devam ettiği spor salonunda tanıştığı bir çocuk annesi Pınar Ö.'le kısa sürede evlendiğini ve evlilikleri boyunca karısından hiç şüphelenmediğini söyledi. Levent Ka, "Ben kendisine saf ve temiz duygularla inandım. Hiçbir şekilde şüphelenmeden evi de verdim, boşanmayı da imzaladım. Para hırsı ile hareket etmiş ama o da dolandırılmış. Üstelik milyonluk evi yok pahasına satmış. Tam bir 'oyun içinde oyun' tezgahı düzenlenmiş" dedi. Müvekkili Levent K'nın uzun zamandan beri adliye koridorlarında uğraş verdiğini belirten Avukat İlhan Bozcalı ise "Tam bir kumpas çetesi ile karşı karşıyayız. Ama Levent K. mahkemede her şey açığa çıkacak" dedi.

FATİH ŞENDİL