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Haberler İzmir Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı

Hurda yüklü devrildi; yola mazot yayıldı

'in ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü devrildi. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, kamyondan yola yayılan mazotun tehlike yaratmaması için üzerine kum döküldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı

11.01.2021, 15:30

Bornova'da 5'inci Sanayi Sitesi'nden kamyonuna yüklediği hurdaları Kemalpaşa'ya götürmek üzere dün saat 13.00 sıralarında yola çıkan Nurullah Direk, Kemalpaşa Caddesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, devrilirken olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan kendi imkanları ile çıkan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Nurullah Direk'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Devrilen kamyondan yola yayılan mazotun üzerine kum dökülerek trafik bir süre tek şeritten verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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