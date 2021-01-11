İzmir depremi için 224 milyonluk ödeme

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK)

24 bin 518 hasar ihbarı yapılırken, sonuçlanan başvurular için yaklaşık 224 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

YÜZDE 61'E YÜKSELDİ

DASK'ın internet sitesinden derlenen bilgilere göre, depremin ardından DASK, hasar ihbarlarını aldı ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmeleri yaptı. 7 Ocak itibarıyla İzmir ve çevre illerden, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için yapılan hasar ihbarı sayısı 24 bin 518'e ulaştı. Depremin ardından DASK tarafından yaklaşık 224 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Depremin ardından İzmir'de depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 61,40'a yükseldi. DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, 30 Ekim ve sonrasında gerçekleşen İzmir depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi.