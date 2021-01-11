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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi

'de elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. bugünün kesinti duyurularını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Ocak Pazartesi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi

11.01.2021, 09:21

Arıza veya çalışma kaynaklı elektrik ve su kesintileri yaşanabiliyor. Vatandaşlar kesintileri yoğun olarak araştırıyor. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 11 Ocak Pazartesi yaşanacak ilçeler...

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