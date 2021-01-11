İzmir'de elektrik kesintisi 11 Ocak Pazartesi

Arıza veya çalışma kaynaklı elektrik ve su kesintileri yaşanabiliyor. Vatandaşlar kesintileri yoğun olarak araştırıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 11 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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