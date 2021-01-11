İzmirli yardımseverler Batman’a da yetişti

İzmir depreminde yaptıkları yardımlarla bir anda gündem olan İyilik Takipçileri Platformu, ulusal bir platform olma yolunda ilerliyor.İzmir depreminden sonra depremzedelere yardım eli uzatan ve bu süreçte birçok yardımseveri bir araya getiren İyilik Takipçileri, Batman'ın Kozluk ilçesi, Çayhan Köyü'ndeki 100 çocuğa ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu. Platform Başkanı Rana Çetinkaya, "İyilik Takipçileri olarak elimizden geldiğince tüm ihtiyaç sahibi canlılara destek olmaya çalışıyoruz. Batman'dan gelen yardım talebi ve fotoğrafları görünce içimiz cız etti. Batman'da bulunan arkadaşlarımızla çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Yardımda bulunmak isteyenleri, İyilik Takipçisi olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.