Komşu kavgasında kalbinden bıçaklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, iki çocuk babası Eray Umutlu (47), komşusu M.B. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Turan köyünde önceki akşam 20.00 civarında meydana geldi. Umutlu ile M.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hararetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



'RAHATSIZ ETTİ' İDDİASI

Zanlı M.B, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Eray Umutlu'yu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Umutlu, kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaya olarak olay yerinden kaçan cinayet zanlısı, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.B.'nin, komşusu Eray Umutlu'yu zaman zaman rahatsız ettiği, Umutlu'nun da yetkili makamlara şikayette bulunduğu ileri sürüldü.



BAŞKAN UĞUR DEMİREZEN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

BELEDİYE fen işlerinde uzun yıllardır görev yapan Umutlu'nun çalışma arkadaşları acı haberle sarsıldı. Çevresinde son derece sevilen ve yardımsever biri olarak tanınan Umutlu'nun ölüm haberini alan AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "İlçemiz için gece gündüz demeden çalışan Eray Umutlu kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza sabrı cemil dilerim" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL