Mazgal kokusundan evlerinde oturamıyorlar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan vatandaşlar, mazgallarından gelen pis kokulardan rahatsız olduklarını, özellikle yağmur yağdıktan sonra kokunun dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Her yağmur sonrası yollarının çamur deryasına da döndüğünü ifade eden vatandaşlar, "Yağmur sularının gitmesi için yapılan mazgallar zamanında temizlenmediği için etrafa pis koku yayıyor" şeklinde konuştu.

BALKONA ÇIKAMIYORLAR

Nergiz Mahallesi'ndeki Nihat Dağdelen Sokak'ta oturanlar, defalarca yetkililere gerek telefonla gerekse dilekçe ile başvurarak yardım istediklerini fakat sonuç alamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, "Ne yapsak bizim sokağımızla hiç kimse ilgilenmedi. Yetkililere bir kez daha sizlerin aracılığıyla seslenmek istiyoruz. Gelip sokağımızın halini görsünler. Kazıldıktan sonra toprakla örtülen çukurlarda bulunan topraklar yağmurdan sonra çamur deryasına dönüyor. Özellikle pandemi döneminde evlerimize kapanmış durumdayız. Balkona çıkıp hava almak istiyoruz ancak pis kokudan dolayı balkonda dahi duramıyoruz" diye konuştu.