Orman yolu çöplüğe döndü

İzmir'in Balçova ilçesinde oturan vatandaşlar, otoyol kenarında bulunan alışveriş merkezinin arkasındaki orman yolunun çöplüğe dönmek üzere olduğunu bildirdi. Çevre sakinleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yolun etrafına moloz ve çöpler atıldığını ihbar etti.

ÇÖP DÖKÜM MERKEZİ GİBİ

Balçova'daki Selway isimli alışveriş merkezinin arkasındaki ormanlık alanın adeta çöplüğe döndüğünü iddia eden vatandaşlar, yetkililerce en kısa zamanda önlem alınmasını istedi. Orman yolunun çevresine eski koltuk ve inşaat atıkları gibi çeşitli molozların atıldığından şikayetçi olan bölge sakinleri, "Burada bir an önce önlem alınması gerekiyor. Alışveriş merkezinin arkasındaki ormanlık alan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce adeta çöp döküm tesisi gibi kullanılıyor. Daha önce bildirdik ancak herhangi bir çözüm bulunmadı. Buradaki doğa katliamının son bulacağını umut ediyoruz" diye konuştu.